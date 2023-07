A Austrália apurou-se esta segunda-feira para os oitavos de final do Mundial Feminino, depois de vencer o Canadá por 4-0, em jogo da última jornada do grupo B.

A jogar em casa, as Matildas entraram com tudo e adiantaram-se no marcador aos nove minutos, com um golo de Hayley Raso que foi anulado num primeiro momento, por fora de jogo, mas confirmado com recurso ao VAR.

A seleção australiana voltou a marcar aos 34 minutos por Mary Fowler, mas o lance foi anulado, novamente com recurso ao VAR. Pouco depois, no entanto, Raso bisou, na sequência de uma bola parada.

Ao intervalo, o conjunto canadiano fez quatro alterações – a ex-Benfica Cloe Lacasse foi a jogo –, mas as mudanças não surtiram efeito. Perto da hora de jogo, Mary Fowler voltou a marcar, e desta feita contou mesmo: estava feito o 3-0.

Nos descontos, aos 90+4 minutos, Stephanie Catley fez o 4-0 final de penálti.

Mesmo com uma fase de grupos sem a sua principal estrela, Sam Kerr, a Austrália segue para os oitavos de final, onde terá a companhia da Nigéria.

A formação nigeriana, com a benfiquista Christy Ucheibe no onze, assegurou o segundo lugar do grupo ao empatar (0-0) frente à Irlanda.