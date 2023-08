Acabou a aventura da Seleção Nacional no Mundial Feminino, depois do empate (0-0) desta terça-feira frente aos Estados Unidos da América, em jogo da terceira e última jornada do grupo E.

Portugal precisava de vencer, ou, empatando, que os Países Baixos perdessem frente ao Vietname, mas nada disso se verificou. As Navegadoras, apesar de um duelo disputado, não conseguiram desfazer o nulo diante das atuais campeãs do mundo, ao passo que as neerlandeses golearam por 7-0.

A Seleção despede-se assim da sua primeira participação num Campeonato do Mundo com quatro pontos conquistados e no terceiro lugar do grupo E. Apuram-se para os oitavos de final os Países Baixos, líderes, e os EUA.