A capitã da Seleção Nacional, Dolores Silva, em declarações na zona mista após o empate frente aos Estados Unidos (0-0), que elimina Portugal na fase de grupos do Mundial:

[Como sente o grupo neste momento?] «Difícil de expressar em palavras. Se havia alguém que não acreditava, nós certamente não éramos esse alguém. Estou extremamente orgulhosa da minha equipa, todo este grupo de trabalho. O nosso objetivo era chegar a hoje a depender só de nós e não é para qualquer equipa fazer o que fizemos frente às bicampeãs do mundo, não é para qualquer equipa. Entrámos em campo por todas as meninas que nos viram lá em casa e que um dia sonharam em estar aqui, e por todas as mulheres em Portugal, para ser uma inspiração. Não posso estar mais orgulhosa pelo que fizemos. Fica um sabor agridoce por aquilo que podíamos ter conseguido.

[O caminho é motivo de orgulho?] Muito orgulho, não dá sequer para explicar o que sentimos, o que isto representa para todas nós, as meninas e as mulheres que lutaram muito para que chegássemos aqui hoje. Fomos Portugal, mostrámos isso hoje, sem medo algum, independentemente do respeito que tínhamos pelas adversárias. O carácter que demonstrámos hoje em campo só serve para inspirar quem esteve em casa em ver-nos. Espero que a partir de agora olhem para a jogadora portuguesa com mais respeito e com mais dignidade, porque sem dúvida que o talento está cá. Estou muito orgulhosa de toda a equipa.»