Lúcia Alves garantiu que Portugal não vai facilitar no duelo frente aos Estados Unidos, da última jornada da fase de grupos do Mundial Feminino.

«Sabemos o jogo que vai ser, sabemos o quanto é complicado, mas estamos focadas (...). Temos armas e não vamos facilitar a vida a ninguém», afirmou, citada pela Lusa.

«Vamos enfrentar as atuais campeãs do Mundo, mas dependemos apenas de nós», lembrou.

A jogadora do Benfica reconhece que há qualidade na equipa norte-americana, mas frisa que as Navegadoras também têm as suas armas.

«Temos muitas 'caras' do outro lado, mas também temos muitas 'caras' deste lado. Isto é apenas o começo. Elas têm 'nome', mas acredito que daqui a um tempo nós também vamos ter.»

Lúcia Alves confessou que «é sempre especial jogar por Portugal e ouvir o hino num campeonato como este», pois é «o sonho de qualquer atleta», e falou ainda do histórico triunfo frente ao Vietname.

«Sabíamos que era bastante importante a vitória [com o Vietname]. É uma felicidade imensa conquistar três pontos, mas vamos em busca de mais três e espero que sejamos felizes», concluiu.

Portugal defronta os Estados Unidos na próxima terça-feira, às 08h00, hora de Portugal Continental. A Seleção Nacional garante a passagem aos oitavos de final com uma vitória.