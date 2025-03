Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF], anunciou esta sexta-feira que está a ser organizada uma possível candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos à organização do Campeonato do Mundo feminino de 2035.

«De que melhor maneira se pode dar visibilidade ao desporto feminino do que com a contribuição do líder mundial desportivo mais importante que existe, um Mundial de futebol. Estamos a trabalhar nisso», referiu Louzán à margem de uma apresentação de um estudo sobre a igualdade na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid.

Os três países querem assim «repetir a dose» já que também fazem parte da organização do Mundial masculino de 2030.

Se avançarem com a candidatura e a mesma for aceite, será a terceira vez que Portugal organiza uma grande competição, depois do Euro 2004 e do futuro Mundial 2030.