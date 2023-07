Uma vez mais, o Maisfutebol junta-se a alguns dos principais meios de comunicação do mundo e integrar a Guardian Experts’ Network, liderada pelo conceituado jornal inglês, para acompanhar uma grande competição de seleções.

Desta vez o foco está no Mundial Feminino, que terá Portugal em estreia, e o propósito da rede de media internacional é trocar conteúdos de forma a que as equipas e as jogadoras sejam apresentadas por jornalistas do próprio país.

Ao longo da competição vamos apresentar as principais figuras e as melhores histórias, assim como apresentaremos o relatório detalhado dos adversários da equipa de Francisco Neto.

Para já o foco está em Portugal: nesta terça-feira apresentamos o dossier de apresentação da equipa das quinas, e na quarta-feira oferecemos aos nossos leitores a apresentação individual das 23 Navegadoras que compõem a Seleção Nacional.

Veja então o texto de apresentação da seleção de Portugal