Joana Martins e Alícia Correia foram convocadas por Francisco Neto para integrarem o estágio da Seleção Nacional de preparação para o Mundial feminino.

O selecionador nacional anunciou as 23 eleitas para disputarem a prova na Nova Zelândia e na Austrália na terça-feira, e logo nesse momento tinha revelado que ia chamar mais duas futebolistas.

«A FIFA aponta as 23 jogadoras como limite, mas faz-nos sentido ter mais duas jogadoras, cujos nomes vão ser conhecidos nos próximos dias e que irão fazer toda a preparação para o Mundial», disse.

Ora, as duas eleitas são as jogadoras do Sporting: Joana Martins, média de 22 anos, fez um golo e três assistências em 25 jogos esta época. Alícia Correia, defesa de 20 anos, fez uma assistência em 28 encontros.

O Mundial 2023, refira-se, realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. Portugal está inserido no grupo E, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname, iniciando a prova no dia 3 de julho, frente à seleção dos Países Baixos.