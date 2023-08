Depois da participação no Mundial, a seleção nacional feminina tem chegada prevista a Lisboa às 12h35 de quinta-feira.



A comitiva nacional parte na quarta-feira de Auckland às 09h30 (hora de Lisboa), faz escala no Dubai e parte para a capital portuguesa às 04h25.



A viagem desde o Dubai até Lisboa será de pouco mais de oito horas.



Na estreia em Campeonatos do Mundo, Portugal foi eliminado da prova ao terminar o grupo E no terceiro lugar com quatro pontos, ficando a um dos Estados Unidos e a três dos Países Baixos. Esta quarta-feira as «Navegadoras» empataram sem golos frente à seleção bicampeão mundial.

Em termos oficias, a seleção lusa volta a jogar em 23 de setembro, dia em que defronta a França, em encontro da primeira jornada do Grupo 2 da primeira edição da Liga das Nações feminina, marcado para o Stade du Hainaut, em Valenciennes.