A preparar a primeira participação portuguesa no Mundial de futebol feminino, Fátima Pinto assume que será um momento marcante para a carreira.

«Os jogos pela Seleção são sempre especiais, mas há alguns que nos marcam mais. Sem dúvida que poder jogar num Mundial vai-me marcar para a vida, é um sonho de criança», refere a internacional portuguesa, citada pela agência Lusa.

Fátima Pinto reconhece que a missão é difícil, até porque Portugal calhou no mesmo grupo que Estados Unidos e Países Baixos, mas garante que o grupo mantém otimismo: «Estamos unidas, conscientes de que é algo difícil, mas que queremos muito e estamos a trabalhar nesse sentido e temos um mês para nos preparar para o que aí vem. Pressão há sempre, são grandes adversários, mas acreditamos em nós e sabemos do que somos capazes.»

Onze anos depois da participação no Europeu de sub-19, a primeira grande competição do futebol feminino português, Fátima Pinto destaca a evolução a nível nacional: «É incrível. Já foi há alguns anos e é incrível ver a evolução da nossa seleção desde as camadas mais jovens até chegar à seleção AA. É um percurso incrível e resultado do trabalho que está a ser feito por todos.»