A seleção portuguesa de futsal venceu esta sexta-feira a congénere da Sérvia (4-3), após prolongamento, em encontro referente aos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Segue-se um duelo com a Espanha nos quartos de final da prova.

Em Kaunas, após um período de algum ascendente e a resposta firme da Sérvia, os campeões europeus lograram chegar à vantagem numa transição rápida (13m), com Ricardinho a tabelar com André Coelho e a finalizar com um belo toque de calcanhar. Golaço!

No melhor período da seleção nacional, empolgada pelo 1-0, seria André Coelho a ampliar a margem, novamente num ataque rápido, iniciado por Ricardinho e concluído após uma tabela de André Coelho com Erick.

A Sérvia regressou do intervalo com a tradicional intensidade de jogo e tirou partido de algum desnorte defensivo de Portugal para chegar ao 2-2 (15m).

Em sete minutos, Lazarevic atirou ao poste da baliza de Bebé (21m), fez o 2-1 com um remate cruzado (23m) e assinou o empate na cobrança de um livre direto (28m).

Portugal pagou um preço alto pelas falhas na defesa mas conseguiu resolver o problema nos primeiros minutos do prolongamento. Pany (42m) e Erick (43m) carimbaram o passaporte luso para os quartos de final do Mundial, mesmo perante a derradeira ameaça da Sérvia, que reduziu para 4-3 por intermédio de Rakic, a menos de um minuto do final.

O Espanha-Portugal está agendado para a próxima segunda-feira (27 de setembro), pelas 15h30, hora de Portugal Continental, em Vilnius.

Os outros jogos dos quartos de final do Mundial são: Marrocos-Brasil, Rússia-Argentina e Irão-Cazaquistão, duelo de onde saíra o adversário de Portugal ou Espanha nas meias-finais.