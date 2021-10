Pany Varela, autor dos dois golos de Portugal que valeram a conquista do Mundial de Futsal, rendeu-se a Ricardinho e pediu uma estátua para o compatriota.



«Façam uma estátua ao Ricardo [Ricardinho], por favor. Se alguém tinha dúvidas de que era o melhor de sempre desta modalidade, acho que se acabaram as dúvidas», começou por dizer, em declarações reproduzidas pela Lusa.

«Estamos no topo do mundo. Quando ganhámos o Europeu, o Ricardo disse que tínhamos tocado o céu. Voltámos a fazê-lo com competência e brilhantismo enorme. Alguns vão chamar de sorte, outros vão arranjar desculpas, mas acho que nos fica muito bem esta vitória. Quem trabalha como nós trabalhámos até aqui, merece», acrescentou.



O ala português salientou a importância da união na conquista do maior título do futsal português.

«Isto é uma família, quando um falha, o outro está lá. Passa por momentos menos bons, mas, no fim, é feliz. As famílias discutem, têm problemas, mas resolvem e andam para a frente. Conseguimos fazê-lo sempre e hoje voltámos a tocar o céu, porque fomos uma família desde o início. O grupo vence sempre o individualismo. Portugal voltou a ser feliz e estamos de parabéns», concluiu.