Ainda com os 16 avos de final por completar, Anísio Cabral é, para já, esta sexta-feira, o melhor marcador do Mundial sub-17 de futebol, com cinco golos.

O jovem avançado português fez os dois golos da vitória de Portugal ante a Bélgica, por 2-1, esta sexta-feira, em jogo dos 16 avos de final da competição, no Qatar.

O atacante de 17 anos, que esta época tem jogado entre os juniores e os sub-23 do Benfica, já tinha marcado três golos na fase de grupos: dois na vitória por 6-1 ante a Nova Caledónia e um na vitória ante Marrocos, por 6-0. Só ficou em branco na derrota por 2-1 ante o Japão.

Logo a seguir a Anísio Cabral, seguem, com quatro golos, Vit Skrkon (Chéquia), Samuele Inacio (Itália) e René Mitongo (Bélgica). Se o belga já foi eliminado, Skrkon e Inacio ainda vão disputar os 16 avos de final, precisamente no Itália-Chéquia, no sábado.

De Portugal há ainda a destacar Mateus Mide e José Neto, ambos no elenco de atletas que têm três golos cada. Com um golo, de Portugal, estão Zeega, João Aragão, Stevan Manuel e Mauro Furtado.

LISTA DE MELHORES MARCADORES:

5 GOLOS

Anísio Cabral (Portugal)

4 GOLOS

Vit Skrkon (Chéquia)

Samuele Inacio (Itália)

René Mitongo (Bélgica)

3 GOLOS

Chizaram Ezenwata (Inglaterra)

Mateus Mide (Portugal)

Hasan Deshisku (Áustria)

Elian Ojeda (Argentina)

Bakary Sonko (Senegal)

Dell (Brasil)

Reigan Heskey (Inglaterra)

José Neto (Portugal)

Noah Fernandez (Bélgica)

Abel Nyirongo (Zâmbia)