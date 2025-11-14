Anísio Cabral lidera lista: os melhores marcadores do Mundial sub-17
Avançado isolou-se esta sexta-feira, à condição, com os dois golos apontados no Portugal-Bélgica (2-1)
Ainda com os 16 avos de final por completar, Anísio Cabral é, para já, esta sexta-feira, o melhor marcador do Mundial sub-17 de futebol, com cinco golos.
O jovem avançado português fez os dois golos da vitória de Portugal ante a Bélgica, por 2-1, esta sexta-feira, em jogo dos 16 avos de final da competição, no Qatar.
O atacante de 17 anos, que esta época tem jogado entre os juniores e os sub-23 do Benfica, já tinha marcado três golos na fase de grupos: dois na vitória por 6-1 ante a Nova Caledónia e um na vitória ante Marrocos, por 6-0. Só ficou em branco na derrota por 2-1 ante o Japão.
Logo a seguir a Anísio Cabral, seguem, com quatro golos, Vit Skrkon (Chéquia), Samuele Inacio (Itália) e René Mitongo (Bélgica). Se o belga já foi eliminado, Skrkon e Inacio ainda vão disputar os 16 avos de final, precisamente no Itália-Chéquia, no sábado.
De Portugal há ainda a destacar Mateus Mide e José Neto, ambos no elenco de atletas que têm três golos cada. Com um golo, de Portugal, estão Zeega, João Aragão, Stevan Manuel e Mauro Furtado.
LISTA DE MELHORES MARCADORES:
5 GOLOS
Anísio Cabral (Portugal)
4 GOLOS
Vit Skrkon (Chéquia)
Samuele Inacio (Itália)
René Mitongo (Bélgica)
3 GOLOS
Chizaram Ezenwata (Inglaterra)
Mateus Mide (Portugal)
Hasan Deshisku (Áustria)
Elian Ojeda (Argentina)
Bakary Sonko (Senegal)
Dell (Brasil)
Reigan Heskey (Inglaterra)
José Neto (Portugal)
Noah Fernandez (Bélgica)
Abel Nyirongo (Zâmbia)