Poucas horas após a conquista inédita do Campeonato do Mundo de sub-17, Rui Costa deu os parabéns à comitiva liderada por Bino Maçães, com destaque para os nove jogadores formados no Benfica que integram o plantel e que o clube quer aproveitar da «melhor forma».

Em declarações aos jornalistas, minutos antes das águias viajarem para a Madeira, Rui Costa recusou-se a garantir que algum dos jogadores integre, de imediato, os trabalhos da equipa principal e pede para que não se «estrague» o talento de cada um deles.

«Enquanto presidente do Benfica e enquanto benfiquista, estou mais do que orgulhoso de ter nove jogadores da casa a representarem essa equipa. Nove talentos que queremos aproveitar da melhor maneira, de certeza absoluta. Vamos dar tempo ao tempo, estamos a falar de uma Seleção muito jovem, de jogadores muito jovens e com muito talento, não o vamos estragar», afirmou.

Recorde-se que os nove jogadores formados no Benfica que se sagraram campeões do mundo de sub-17 são: José Neto (defesa), Mauro Furtado (defesa), Ricardo Neto (defesa), Daniel Banjaqui (defesa), Rafael Quintas (médio), Miguel Figueiredo (médio), Stevan Manuel (avançado), Tomás Soares (avançado) e Anísio Cabral (avançado).