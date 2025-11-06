A seleção portuguesa de sub-17 assegurou este sábado o apuramento para os 16 avos de final do Mundial da categoria, depois de beneficiar de um empate 0-0 entre Japão e Nova Caledónia, em jogo da segunda jornada do Grupo B, disputado no Qatar.

Pouco antes, a equipa orientada por Bino tinha somado a segunda vitória consecutiva, goleando Marrocos por 6-0, resultado que a deixou em posição privilegiada para seguir em frente.

O empate entre japoneses e neocaledónios acabou por confirmar matematicamente a qualificação, já que Portugal, com seis pontos em dois jogos, garantirá sempre um dos dois primeiros lugares do grupo, os únicos com apuramento direto.

O Japão, próximo adversário da formação das quinas no domingo, segue em segundo lugar, com quatro pontos, enquanto a Nova Caledónia é terceira, com um, e Marrocos ocupa o último posto, ainda sem pontuar.