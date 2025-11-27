Mundial sub-17
Anísio Cabral: «Não consigo dizer nada... campeões do Mundo!»
Avançado da Seleção nacional de sub-17 foi o segundo melhor marcador do torneio
GP
Anísio Cabral, avançado da Seleção Nacional de sub-17, em declarações ao Canal 11, após o triunfo por 1-0 sobre a Áustria na final do Campeonato do Mundo.
Reação ao título
«Senti-me muito bem, foi muito especial. Eu não consigo dizer nada... somos campeões do Mundo! Têm de começar a respeitar Portugal da maneira que merecemos.»
Golos no Mundial
Acho que foi muito trabalho tanto da minha parte, como da equipa toda. Tenho de agradecer a todos os que me apoiaram, os treinadores do Benfica, os jogadores da Seleção, do Benfica, toda a gente. Os golos são claramente fruto do trabalho.»
Como vai ser a chegada
«Da última vez [n.d.r. triunfo no Europeu 2025] não conseguimos ter uma chegada muito apropriada, mas desta vez tem de ser de 'arrombar'».
