Anísio Cabral, avançado da Seleção Nacional de sub-17, em declarações ao Canal 11, após o triunfo por 1-0 sobre a Áustria na final do Campeonato do Mundo.

Reação ao título

«Senti-me muito bem, foi muito especial. Eu não consigo dizer nada... somos campeões do Mundo! Têm de começar a respeitar Portugal da maneira que merecemos.»

Golos no Mundial

Acho que foi muito trabalho tanto da minha parte, como da equipa toda. Tenho de agradecer a todos os que me apoiaram, os treinadores do Benfica, os jogadores da Seleção, do Benfica, toda a gente. Os golos são claramente fruto do trabalho.»

Como vai ser a chegada

«Da última vez [n.d.r. triunfo no Europeu 2025] não conseguimos ter uma chegada muito apropriada, mas desta vez tem de ser de 'arrombar'».