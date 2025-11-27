Bernardo Lima, jogador da Seleção nacional de sub-17, em declarações na Flash Interview do Canal 11, após o triunfo por 1-0 sobre a Áustria na final do Campeonato do Mundo.

Um ano com dois títulos

«Um ano inesquecível, se me perguntasse se há um ano estaríamos aqui, provavelmente dizia que não sei, duvidava um bocado. Mas esta equipa é incrível, temos uma grande união, uma grande equipa e foi isso que demonstramos e graças a isso conseguimos conquistar o Europeu e o Campeonato do Mundo.»

Sentimento de levantar a taça

«Foi incrível a sensação de levantarmos outra vez outra taça, acho que esta ainda foi um bocadinho mais especial porque conquistámos o Mundo, elevamos Portugal ao máximo e é isso que nós queríamos fazer e conseguimos.»

48 seleções começaram o Mundial e no final ganhou Portugal

«Sim, sabíamos disso, era uma competição que ambicionávamos muito ganhar, trabalhámos imenso para isso, foi um mês de muito trabalho, muitos sacrifícios, estivemos todos longe das nossas famílias, sempre longe dos nossos amigos, de Portugal também, mas agora no final, depois do esforço todo, valeu a pena.»