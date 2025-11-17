A seleção portuguesa de sub-17 prepara-se para defrontar o México, esta terça-feira, nos oitavos de final do Mundial da categoria, em Doha. Depois da vitória frente à Bélgica (2-1), Bino Maçães garante que a equipa das quinas entra em campo com a ambição de prolongar a caminhada, mas com plena noção do desafio que tem pela frente.

«Uma equipa que joga de forma muito peculiar»

«Já vimos o nosso adversário, sabemos o seu valor, uma equipa que joga de uma forma muito peculiar, olhando muito para os seus avançados, um jogo mais direto que exigirá muito de nós em termos defensivos e do controlo da profundidade. Mas, acredito que estaremos preparados para essa eventualidade e, assim, darmos uma boa resposta. [...] É mais um desafio de grande exigência que temos nesta caminhada. Uma caminhada que desejamos que dure mais algum tempo, sendo esse o nosso sentimento, sempre pensando jogo a jogo, tendo agora um adversário muito complicado.»

Respeito máximo pelo México

«Temos o máximo respeito pelo México, se conquistou o que conquistou é porque não tem só um ‘onze’ bom, mas sim um todo. Nós também já rodámos o ‘onze’, tal como eles, conseguindo mesmo bons resultados. [...] Vamos dar o nosso máximo, pois quando tivermos de defender temos de ser muito solidários, concentrados e agressivos, para depois quando tivermos a bola darmos azo àquilo que é a nossa criatividade e qualidade.»

Ausência de Tomás Soares

«É menos um avançado, menos um jogador que nos pode dar soluções, quer a jogar de início ou a entrar. [...] Enfim, são as coisas que os treinadores têm de pensar, mas espero que, jogue quem jogar, e os restantes que entrarem possam dar uma boa resposta, para elevar mais uma vez o nome de Portugal.»

Rafael Quintas: «Muito confiante» mas atento ao perigo

«Sabemos que a partir de agora não existem jogos fáceis, sendo o México uma equipa muito traiçoeira, parece não ter intenções de atacar e do nada consegue chegar à baliza. Temos de estar atentos a essas transições, esse jogo mais direto por parte do México.»