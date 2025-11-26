Bino Maçães, selecionador nacional de sub-17, fez esta quarta-feira a antevisão da final do campeonato do Mundo do escalão frente à Áustria. O técnico luso desvalorizou o cansaço da equipa, reconheceu a dificuldade do encontro, mas espera «ser feliz» no final do jogo com o apoio «fundamental» dos portugueses no Qatar.

O único pensamento é vencer

«Depois deste percurso todo, chegar ao final de um Campeonato do Mundo, depois de já termos sido campeões da Europa, poder estar aqui é um privilégio para todos nós. É sinal de que temos representado muito bem o nosso país e queremos mais. Quando se chega a uma final, o único pensamento que uma equipa pode ter é vencer, sabendo das dificuldades que um jogo destes implica: um adversário muito difícil, muito bem organizado, muito bem treinado, e que nos vai criar muitas dificuldades. Esperamos um grande jogo de futebol e, no final, esperamos ser felizes.»

Áustria na final por mérito próprio

«À semelhança de Portugal, a Áustria está aqui por mérito próprio, porque fomos das melhores equipas até este momento. Em relação aos golos e aos melhores marcadores, não é algo que eu valorize muito, ou praticamente nada. Portanto, estamos confiantes, independentemente de quem jogue, de quem marque. O que queremos é que, nesta final, sejamos nós próprios, que possamos fazer um grande jogo, porque estas oportunidades surgem uma vez na vida e há que aproveitá-las.»

Cansaço na equipa

«É difícil, porque quando já disputámos nove jogos e, eventualmente, vamos disputar, afinal, cinco jogos em 15 dias, é muito. E, ainda por cima, só temos 18 jogadores de campo e três guarda-redes. Ou seja, estamos todos muito cansados. Mas é normal. Vamos fazer um grande esforço, porque quando se disputa um Campeonato do Mundo, com estas excelentes equipas, não se pode facilitar em jogo nenhum. Não há praticamente tempo para descansar nem para treinar. É recuperar. E isso apela muito à inteligência dos nossos jogadores, porque muitas vezes tem de ser através de vídeo que mostramos aquilo que pode surgir no jogo. É difícil, mas estamos muito contentes. Acho que a superação vem da confiança que fomos adquirindo também e da vontade de podermos ser campeões. E por isso, acho que tudo isso é muito mais forte do que qualquer cansaço que possa estar acumulado em ambas as equipas. Acredito que, de ambas as partes, gostaríamos de ter pelo menos mais um dia de descanso, para podermos ter uma final com mais tranquilidade. Acredito que, com o decorrer do tempo, haverá algum desgaste acumulado. Mas pronto, é o que é. E o que queremos é representar bem Portugal, fazer uma grande final e depois levar o troféu para casa, sabendo que será um jogo muito difícil. A Áustria tem uma excelente equipa também, muito completa naquilo que é o seu processo de jogo, e vamos ter de estar focados desde o primeiro minuto até ao último.»

O trajeto até aqui

«Nós já estamos juntos há dois anos, desde os sub-16, e é sempre difícil liderar minutos de jogadores que estão a começar um processo, a entender as regras, a disciplina e o que se pretende numa seleção nacional. Os valores que queremos transmitir, como o fair play, o saber-se dar, tudo isso leva algum tempo. A parte inicial custou um bocadinho, mas eles foram consistentes ao longo do trajeto, ao longo do caminho que queríamos, e esses valores que queremos que fiquem bem enraizados desde o primeiro momento. A partir dos sub-17, a equipa ganhou uma maturidade, uma consciência muito boa, que nos permitiu estar muito mais focados no que era realmente importante: crescer enquanto equipa, cuidar dos nossos processos de jogo, melhorar o que não fazemos tão bem. Em estágio após estágio, conseguimos fazer isso, e acho que a equipa, quando chegou ao Campeonato da Europa, estava muito madura em termos do que queríamos e o resultado ficou bem visível. Este ano estamos a dar continuidade a esse trabalho, já temos algum tempo juntos, uma grande identificação do treinador com os jogadores, e esperamos levar algum troféu neste Mundial, porque é, de facto, uma caminhada histórica para a nossa seleção. Ser campeões da Europa e poder ser campeões do Mundo seria algo muito bonito para esta geração e, acho, merecido por todo o percurso que fizeram. Agora, sem nunca desvalorizarmos de forma alguma o valor do nosso adversário, que vai ser muito difícil. Tenho plena consciência disso, e passei essa mensagem aos meus jogadores. A dificuldade vai ser disputar esta final, que vai ser 50-50. Temos uma grande vontade de ganhar, sabemos que vai ser muito difícil, que vai exigir muito de nós, e queremos estar preparados para isso.»

Apoio dos portugueses

«Têm sido fundamentais. E, se já repararam, no final de cada jogo, eu tenho de agradecer, porque a comunidade portuguesa que cá está, no Qatar, tem sido muito importante. Isso tem sido muito importante para que os nossos jogadores se sintam apoiados e valorizados também naquilo que estão a fazer e no país que estamos a representar. E os portugueses são muito efusivos, como têm podido ver. Isso tem sido muito relevante e tem-nos ajudado. É um bocadinho o que o Quintas disse. Têm sido um grande aliado e o décimo segundo jogador da nossa equipa, porque este apoio nos traz energia positiva e isso é fundamental quando já há algum desgaste ao longo de uma grande competição. Os que estão a vir para cá agora, esperamos que venham, que nos possam ajudar e que sejam felizes por fazer uma caminhada tão longa até aqui. E nós queríamos muito dar esse título a todos os portugueses. Mas há uma grande batalha para disputar e esperamos ser nós os vencedores, claro.»