Arranque em grande para a seleção portuguesa no Mundial de sub-17, que decorre no Qatar. A equipa das Quinas goleou esta segunda-feira a Nova Caledónia por 6-1, a maior vitória portuguesa em Campeonatos do Mundo da categoria.

Em Doha, os campeões europeus do escalão viram-se surpreendidos aos 11 minutos, quando Ezekiel Wamowe inaugurou o marcador de grande penalidade. A reação, porém, foi fulminante. Anísio Cabral empatou aos 22 minutos e bisou já no início da segunda parte (47m), dando o mote para a reviravolta.

Seguiram-se os golos de Stevan Manuel (53m), Mateus Mide (59m), Mauro Furtado (85m) e José Neto (90+7m), que selaram uma vitória expressiva e colocam Portugal na liderança do Grupo B.

A formação orientada por Bino Maçães soma assim três pontos, os mesmos do Japão, que venceu Marrocos por 2-0.

Na próxima jornada, Portugal mede forças com Marrocos, na quinta-feira, às 12h30 (hora de Lisboa), voltando a jogar no domingo frente ao Japão, às 13h30.