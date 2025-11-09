Mundial sub-17: Portugal deixa fugir primeiro lugar com derrota frente ao Japão
Desaire na última jornada da fase de grupos «despromoveu» os portugueses para segundo
Portugal fechou a fase de grupos do Mundial sub-17 com uma derrota frente ao Japão (2-1). Depois de duas goleadas nas primeiras jornadas, a terceira e última jornada despromoveu os jovens lusos para segundo do grupo. No entanto, o apuramento já estava garantido.
Os golos japoneses surgiram na primeira parte. Takeshi Wada, médio de 16 anos, fez o primeiro da partida aos 35 minutos. Portugal respondeu mas teve um golo anulado na passagem do minuto 39.
Já a fechar o intervalo, Taiga Seguchi dilatou a vantagem para o Japão (2-0). As equipas foram, portanto, para os balneários com os asiáticos a vencer por 2-0.
Ao intervalo, Bino Maçães, selecionador dos sub-17, promoveu três alterações. Aos 70 minutos Kaji Chonan viu o vermelho direto e deixou o Japão reduzido a dez unidades. Portugal aproveitou e reduziu a vantagem pelos pés de Zeega, avançado do V. Guimarães, (79m).
Portugal pressionou bastante até ao apito final. No entanto, ora por mérito do guarda-redes ora por mérito da defesa japonesa, a equipa lusa não conseguiu empatar a partida.
Com este resultado (2-1), Portugal fica no segundo lugar do grupo com seis pontos. O Japão, por sua vez, assume a liderança do grupo B com sete pontos.