Portugal fechou a fase de grupos do Mundial sub-17 com uma derrota frente ao Japão (2-1). Depois de duas goleadas nas primeiras jornadas, a terceira e última jornada despromoveu os jovens lusos para segundo do grupo. No entanto, o apuramento já estava garantido.

Os golos japoneses surgiram na primeira parte. Takeshi Wada, médio de 16 anos, fez o primeiro da partida aos 35 minutos. Portugal respondeu mas teve um golo anulado na passagem do minuto 39.

Já a fechar o intervalo, Taiga Seguchi dilatou a vantagem para o Japão (2-0). As equipas foram, portanto, para os balneários com os asiáticos a vencer por 2-0.

Ao intervalo, Bino Maçães, selecionador dos sub-17, promoveu três alterações. Aos 70 minutos Kaji Chonan viu o vermelho direto e deixou o Japão reduzido a dez unidades. Portugal aproveitou e reduziu a vantagem pelos pés de Zeega, avançado do V. Guimarães, (79m).

Portugal pressionou bastante até ao apito final. No entanto, ora por mérito do guarda-redes ora por mérito da defesa japonesa, a equipa lusa não conseguiu empatar a partida.

Com este resultado (2-1), Portugal fica no segundo lugar do grupo com seis pontos. O Japão, por sua vez, assume a liderança do grupo B com sete pontos.