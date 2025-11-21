Já está! Portugal está nas meias-finais do Mundial sub-17, algo que não acontecia desde 1989. Nos «quartos», a seleção das Quinas bateu a Suíça por 2-0. O adversário nas «meias» é o Brasil, que derrotou Marrocos.

Os comandados de Bino Maçães desde os primeiros minutos tentaram ter iniciativa do jogo. Com mais posse, e consequentemente mais controlo, as oportunidades acabaram mesmo por chegar.

Recorde o filme do jogo.

Não tardou muito. Pelo caminho a Suíça também quis impôr o seu jogo. No entanto, Portugal conseguiu «encostar à parede» o adversário após os 20 minutos de jogo. A seleção desperdiçou inúmeras oportunidades. Porém, como diz o ditado: água mole em pedra dura tanto bate até que fura.

E lá furou! Portugal abriu o marcador ainda antes do intervalo. Um autêntico balde de água fria para os suíços, que sonhavam com um nulo ao intervalo.

Daniel Banjaqui, que estava em destaque na partida, fez um passe milimétrico de longa distância. Anísio Cabral, melhor marcador da competição, apara de peito já dentro de área e Mateus Mide surge para, de primeira, finalizar uma bela jogada. Estava desfeito o nulo perto do fim da primeira parte (42m).

As equipas recolheram aos balneários e o segundo tempo trouxe outra atitude da Suíça, pelo menos nos minutos iniciais. Ora, Portugal lá respondeu. Na passagem do minuto 53, José Neto, lateral português, subiu até à área para dilatar a vantagem à «lei da bomba».

O camisola número 5 português surgiu à entrada na área mais encostado para o lado esquerdo e atirou um autêntico míssil. O remate saiu cruzado e entrou no canto superior direito (53m).

Até final foi preciso sofrer, mas de forma controlada. A Suíça procurava ainda ter uma palavra a dizer, mas era Portugal quem estava mais perto do terceiro golo. Tomás Soares, que entrou na segunda parte, ainda esteve perto de fazer o terceiro com um belo remate, mas o guarda-redes suíço respondeu à altura.

Sem mais golos na partida, o apito final do árbitro carimbou a passagem para as «meias» do Mundial. Agora, aspirando um lugar na tão desejada final, os jovens portuguesesjjogam com o Brasil, na segunda-feira, dia 24 de novembro.

Positivo: regresso de Portugal às «meias»

Portugal regressou ao Mundial sub-17, uma competição que não marcava presença desde 2003. Ora, no regresso, Portugal bateu mais um feito: o regresso às meias-finais que não acontecia desde 1898. Uma geração feita para fazer história.

Momento do jogo: golo de Mateus Mide

Portugal pressionou bastante nos minutos finais do primeiro tempo. No entanto, a bola não entrava… até que entrou. O golo foi, sem dúvida, o momento. Ir para intervalo ainda com o nulo traria um jogo completamente diferente, principalmente no que toca às estratégias para a segunda parte.

Figura da partida: Daniel Banjaqui

Não marcou nem assistiu, pelo menos diretamente. Mas foi preponderante dos dois lados do campo. Defensivamente foi seguro e ofensivamente foi desequilibrador. Trocou as voltas aos adversários e serviu os colegas antes do golo. Mesmo no golo fez um excelente passe que desbloqueia o golo. Foi, certamente, uma figura muito importante para Portugal.

[artigo atualizado às 18h00, depois de conhecido o resultado do Marrocos-Brasil]