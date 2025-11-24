Portugal apurou-se para uma final do Mundial Sub-17 pela primeira vez na história! A seleção orientada por Bino Maçães venceu o Brasil nas grandes penalidades, nesta segunda-feira, após um empate a zeros. Os noventa minutos foram muito amarrados, mas dois penáltis falhados pelo Brasil ditaram a sorte lusa.

A primeira parte foi dividida, ou não fosse este um Portugal versus Brasil, dois países que ocupam o expoente máximo da modalidade. A maior parte dos remates eram prontamente bloqueados por defesas das duas formações, dada a vontade demonstrada pelos atletas em não conceder qualquer golo.

Exemplo disso aconteceu aos dez minutos, com Anísio Cabral, o mais perigoso de Portugal neste Mundial Sub-17, a ver um remate forte ser bloqueado por Vitão.

Depois disso, o Brasil teve duas grandes chances de golo negadas por cortes oportunos de José Neto e Martim Chelmik, defensores portugueses. Portugal teve dificuldades em criar ocasiões de golo após isso e o melhor que conseguiu foi através de um livre direto batido pelo defesa Mauro Furtado.

A segunda parte foi muito quezilenta, com a equipa brasileira a travar o fio de jogo com faltas sucessivas. Portugal não ameaçava a baliza contrária. Bino Maçães ainda uma pediu uma revisão no VAR por considerar que Luis Pacheco, lateral brasileiro, tinha feito falta grosseira sobre Duarte Cunha, mas o árbitro grego deu 'apenas' amarelo. O extremo do FC Porto saiu a coxear, no entanto.

O duelo arrastou-se para as grandes penalidades (não há lugar a prolongamento). Ambas as equipas mostraram mais receio de sofrer do que propriamente vontade de marcar.

No desempate por grandes penalidades, Portugal falhou apenas um penálti em sete, curiosamente pelo guarda-redes Romário Cunha. Os brasileiros Ruan Pablo e Ângelo não marcaram e, assim, Portugal pôde celebrar.

Na final, disputada em Doha na próxima quinta-feira, Portugal vai enfrentar a Áustria, pelas 16 horas. Os austríacos bateram a congénere da Itália pouco antes deste jogo, por 2-0.

[Notícia atualizada às 18h24]