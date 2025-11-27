Mundial sub-17
Mundial sub-17: Romário Cunha eleito melhor guarda-redes do torneio
Guardião luso foi titular em sete das oito partidas realizadas no Qatar
Após a consagração portuguesa como campeões do Mundo de sub-17, Portugal ficou também a saber que Romário Cunha foi eleito como melhor guarda-redes da competição.
O jovem de 17 anos foi titular em sete dos oito jogos realizados pela formação das «quinas». Romário sofreu apenas três golos em todo o torneio.
De recordar, Portugal conquistou o título de Campeão do Mundo de sub-17 depois do triunfo na final diante da Áustria por 1-0.
