Após a consagração portuguesa como campeões do Mundo de sub-17, Portugal ficou também a saber que Romário Cunha foi eleito como melhor guarda-redes da competição.

O jovem de 17 anos foi titular em sete dos oito jogos realizados pela formação das «quinas». Romário sofreu apenas três golos em todo o torneio.

De recordar, Portugal conquistou o título de Campeão do Mundo de sub-17 depois do triunfo na final diante da Áustria por 1-0.