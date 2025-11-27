Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em declarações na Flash Interview do Canal 11, após o triunfo por 1-0 sobre a Áustria na final do Campeonato do Mundo.

«O mesmo mérito não era por ganharmos ou perdermos. E sabemos que o ganhar ou perder, às vezes, são pequeninos pormenores. Mas, para mim, também nesta altura, primeiro, uma salvação muito grande aos clubes que têm feito, e como eu digo, tenho sempre dito, são a base deste sucesso. Às associações esportivas, ao futebol profissional, a todos aqueles que têm contribuído. E a verdade é que, desde que nós chegámos à direção da Federação, foi um bocadinho com este virar de página. Com esta ambição, que não se cruza com algo que não seja a realidade, estamos muito satisfeitos.»

«E também, nesta altura, passados 24 anos do último grande título, deixe-me lembrar duas pessoas que penso que são fundamentais. Obviamente, o último presidente da Federação que foi campeão do mundo, o Dr. Gilberto Madeiro. E primeiro, num ano muito difícil também para o futebol português, lembrar também um dos grandes capitães, que também foi campeão do mundo nessa geração de 91, que foi Jorge Costa, e que desapareceu. E, portanto, neste momento, de grande felicidade, também lembrar estas pessoas, e todas as pessoas que contribuem para que este seja o sucesso. Mas, como nós temos vindo a dizer, sem arrogância. Habituem-se, porque nós estamos cá para ganhar, para elevar a autoestima do povo português, sem arrogância, mas com esta alegria imensa, estes adeptos que vieram aqui até a rua, deixar esta palavra de reconhecimento e de grande alegria, daquilo que estamos a fazer no futebol português. O futebol português é isto, é esta felicidade.»

«O presidente da FIFA dava os parabéns e perguntava-me como é que é possível num país tão pequeno, com dez milhões de habitantes, criar tanto e tanto talento. E aquilo que hoje posso assegurar, aquilo que nós podemos assegurar a todos os portugueses, é que não vai ser o sucesso só do próximo campeonato do mundo. Os próximos 20 anos estão assegurados porque é um trabalho de base que nos assegura, que assegura esta capacidade de responder aos desafios. Um abraço também muito grande ao mister que, a determinada altura, acreditou que era possível ser campeão do mundo. Hoje estamos todos muito satisfeitos.

«Convoco todos os portugueses para receber esta nossa seleção, que chegará no sábado. Convido todos os portugueses para estarem na Cidade do Futebol, às 14h30 para os receber, porque eles merecem. Efetivamente, somos heróis. E como eu tenho dito sempre, guardem o nome destes meninos, porque os últimos que foram campeões, Rui Costa, Jorge Costa, João Vieira Pinto, e muitos outros que foram as estrelas que nos acompanharam nessas últimas gerações.»