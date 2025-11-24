Rafael Quintas, capitão da Seleção sub-17, aborda, na flash interview do Canal 11, o apuramento de Portugal para a final do Campeonato do Mundo da categoria:

União, superação e mentalidade

«Foram as caraterísticas principais, revelam o nosso futebol, o nosso povo e o nosso país. Estivemos muito bem e enfrentámos o Brasil com grande coragem e confiança.»

Dia mais feliz da carreira?

«Tenho muitos dias muito bons, mas este é um dos mais felizes. Agora é preparar a final contra uma Áustria muito difícil.»

Antevisão da final

«Uma final é sempre muito equilibrada. São duas equipas muito boas, que trabalharam muito durante o campeonato. Vencerá quem tiver mais qualidade e calma nos momentos decisivos.»