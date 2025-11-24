Mundial Sub-17
Quintas: «Tenho muitos dias muito bons, mas este é um dos mais felizes»
Capitão da Seleção elogia exibição frente ao Brasil e antevê final «muito equilibrada» do Mundial sub-17 com a Áustria
Rafael Quintas, capitão da Seleção sub-17, aborda, na flash interview do Canal 11, o apuramento de Portugal para a final do Campeonato do Mundo da categoria:
União, superação e mentalidade
«Foram as caraterísticas principais, revelam o nosso futebol, o nosso povo e o nosso país. Estivemos muito bem e enfrentámos o Brasil com grande coragem e confiança.»
Dia mais feliz da carreira?
«Tenho muitos dias muito bons, mas este é um dos mais felizes. Agora é preparar a final contra uma Áustria muito difícil.»
Antevisão da final
«Uma final é sempre muito equilibrada. São duas equipas muito boas, que trabalharam muito durante o campeonato. Vencerá quem tiver mais qualidade e calma nos momentos decisivos.»
