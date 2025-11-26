Rafael Quintas, capitão da seleção nacional de sub-17, foi o jogador escolhido para fazer a antevisão do duelo frente à Áustria, na final do Campeonato do Mundo do escalão. O médio garantiu que o plantel está pronto para o jogo decisivo, mas que mantém a humildade.

Equipa pronta

«É uma seleção muito semelhante, temos um grupo muito parecido. Mudaram um pouco os jogadores e acho que temos uma equipa confiante. Temos uma equipa que sabe do que é capaz, sabe respeitar o adversário, mantém a humildade que tinha no Europeu e está pronta para esta final».

Exigência de Bino

«O Mister Bino é muito exigente, exige muito de nós e é muito bom isso. Nós gostamos de ter essa exigência porque é um bom sinal. Queremos continuar a demonstrar esse nosso espírito de trabalho, nosso espírito de sacrifício e queremos deixar o comissário vindo cada vez mais feliz.»

Apoio dos adeptos portugueses

«Acho que os portugueses são e sempre foram o nosso décimo segundo jogador. São muito importantes, estando aqui ou estando em casa, apoiam-nos sempre. E acho que são fundamentais para o nosso sucesso. Queremos continuar a deixá-los orgulhosos e, amanhã, poder deixá-los ainda mais orgulhosos».