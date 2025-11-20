Bino Maçães selecionador dos Sub-17, pediu uma equipa serena e fiel ao seu jogo no duelo de sexta-feira frente à Suíça, relativo aos quartos de final do Mundial de sub-17 que está a decorrer no Qatar. Declarações do selecionador ao Canal 11 sobre o jogo que está marcado para as 17h45 de sexta-feira.

Expetativas para os quartos de final

«À medida que a competição vai avançando, é importante permanecermos serenos e fiéis àquilo que costumamos fazer, sendo fundamental para atingirmos outros patamares, pois é isso que queremos. Pensamos somente neste jogo, queremos vencê-lo para continuarmos aqui.»

Sobre a Suíça, o adversário de sexta-feira

«Se a Suíça chegou a esta fase é porque mereceu, à semelhança de Portugal, por isso tem de ser uma boa equipa. Tem algumas semelhanças com a Bélgica, com jogadores que jogam muito bem, com bons princípios ofensivos. Temos de ter muita atenção em termos defensivos, naquilo que são as maiores forças do nosso adversário, para estarmos eficazes e conseguirmos neutralizar aquilo que possam ser as suas mais-valias. No entanto, tal como as outras equipas, existem pontos onde podemos explorar e acho que o vamos conseguir fazer, se estivermos bem e serenos com bola.»

Atenção ao processo defensivo

«Agora, para ganharmos um Campeonato do Mundo ou para podermos progredir, isso terá de estar presente, até porque depois, em termos ofensivos, nós temos qualidade, com bons princípios, criando situações onde colocamos bastantes dificuldades aos nossos adversários e, se formos fiéis a nós próprios, acredito que faremos um bom jogo, para progredirmos neste Mundial.»