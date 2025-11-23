O selecionador Bino Maçães e o guarda-redes Romário Cunha esperam um jogo «difícil» frente ao Brasil, na meia-final do Campeonato do Mundo que está a decorrer no Qatar, marcado para 16h00 da próxima segunda-feira.

Antevisão de Bino ao duelo da próxima segunda-feira

«Nesta fase do campeonato, esperamos muitas dificuldades, como é lógico. Mas também, acredito que o Brasil pensará o mesmo em relação à nossa equipa, será um jogo difícil, com uma boa equipa, com jogadores potentes, uma equipa que nos criará dificuldades, com alguns pontos que podemos explorar, à semelhança dos outros jogos. Esperamos conseguir recuperar bem os jogadores, pois isso será fundamental, com muitos jogos, um desgaste muito grande, mas se estivermos ao nosso nível, acredito que teremos a possibilidade de fazer história».

Brasil tem três jogadores castigados, Portugal tem todos disponíveis

«Nesta fase, todos os detalhes contam, quer ao nível do jogo, quer no desempenho dos jogadores. É verdade que o Brasil utilizará jogadores que ainda não jogaram e, eventualmente, também não terão o ritmo que deveriam ter, sendo que devemos aproveitar esse factor. Do nosso lado, estou muito contente pela maturidade e gestão que os jogadores conseguiram ter e fazer contra a Suíça, mesmo estando muito bem em termos defensivos e de agressividade, pois contar com todos será sempre fundamental, pois serão todos precisos».

Apoio dos adeptos portugueses nas bancadas

«No estádio tenho tido esse cuidado de agradecer o apoio dos nossos adeptos, mas quero agora agradecer a toda a comunidade portuguesa presente aqui no Qatar, porque tem sido muito importante os nossos jogadores não se sentirem sozinhos. É verdade que os pais estão cá, tal como alguns empresários e gente do futebol que nos têm apoiado bastante, mas sem esta comunidade não seria a mesma coisa, pois temos tido a bancada de Portugal sempre cheia e isso é sempre um incentivo enorme».

Romário Cunha também antevê dificuldades

«Esperamos um jogo difícil, vamos ter de fazer um jogo muito competente para estarmos ao nosso nível, estamos preparados, sabemos que teremos um desgaste extra, estamos prontos para o que vier e, acima de tudo, o mais importante é a equipa estar forte, unida e prometemos estar a esse nível».

Brasil já venceu dois jogos nos penáltis

«Nós preparamos todos os jogos para esse ponto, para a minha posição isso ainda é mais importante, mas fazemo-lo sempre , sabemos que o Brasil já decidiu dois jogos através das grandes penalidades, vamos preparar claramente esse ponto, mas acho que não será preciso, porque a equipa está forte e não vai chegar a esse momento».

Consistência defensiva de Portugal

«Acima de tudo, foi a nossa consistência ao longo dos jogos desde que esta geração começou a ficar mais unida, os resultados foram evidentes, o que corresponde à quantidade de vezes que a nossa baliza fica a zeros e acho que isso é muito importante, para depois num Campeonato do Mundo dar uma força extra à equipa e é algo que nos pode motivar a todos».

Preparado para manter a baliza a zeros?

«Claro, estou sempre preparado para isso, para ajudar a minha equipa ao máximo e é isso que eu tenho tentado fazer no Campeonato do Mundo».