A Suíça eliminou a República da Irlanda do Mundial Sub-17 com uma vitória por 3-1 e marcou encontro com Portugal, nos quartos de final da competição que está a decorrer no Qatar.

Depois de uma primeira parte sem golos, a seleção helvética adiantou-se no marcador, aos 57 minutos, com um golo de Adrien Llukes, e aumentou a vantagem, aos 69, por Sandro Wyss.

A Irlanda ainda reduziu a diferença, aos 82, por Vinnie Leonard, mas a Suíça acabou por confirmar a vitória logo a seguir, com um terceiro golo, aos 86 minutos, marcado por Mladen Mijajlovic.

Fica assim definido o adversário de Portugal nos quartos de final, num duelo que está marcado para a próxima sexta-feira.