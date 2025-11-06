José Neto, lateral do Benfica, foi a grande figura da goleada que a Seleção de Sub-17 aplicou esta quinta-feira a Marrocos (6-0), na fase final do Campeonato do Mundo que está a decorrer no Qatar.

Uma grande exibição a nível individual, com duas assistências e dois golos

«Não gosto muito de falar do individual, é sempre bom, mas acho que a vitória acaba por ser o mais importante. Tento ajudar sempre a equipa ao máximo e estou muito contente com este resultado»

Sobre o jogo

«Entrámos no jogo a fazer o que tínhamos de fazer, sabíamos que íamos ter um jogo difícil. É uma equipa que foi campeão africana e sabíamos que ia ser um jogo muito competitivo. Quanto aos adeptos, os nossos também puxaram muito por nós, também nos ajudaram do princípio ao fim. Foi um bom ambiente, o que acabou por tornar o jogo ainda melhor.»

Adeptos marroquinos estavam em maioria

«Nós entramos sempre para vencer, queremos sempre ganhar, somos uma seleção muito competitiva, um grupo muito unido que gosta sempre de vencer. Hoje não foi diferente, entrámos com esta mentalidade e no próximo jogo vamos entrar com a mesma mentalidade».