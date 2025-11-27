Portugal defronta esta quinta-feira a Áustria na final do Campeonato do Mundo de Sub-17 que está a decorrer no Qatar, numa final que tem início marcado para as 16h00, para o Estádio Kalifa, em Doha.

Para este jogo, que pode resultar na conquista de um título inédito para Portugal, Bino Maçães repete exatamente o mesmo onze que elegeu para a meia-final com o Brasil, que Portugal acabou por vencer no desempate por penáltis (6-5), depois de um empate sem golos no final do jogo.

As equipas oficiais:

PORTUGAL: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado e José Neto; Bernardo Lima, Rafael Quintas e Mateus Mide; Duarte Cunha, Anísio Cabral e Stevan Manuel.

Suplentes: Tverdohlebov, David Rodrigues, Gabriel Dbouk, Ricardo Neto, Yoan Pereira, Miguel Figueiredo, Santiago Verdi, Zeega, João Aragão e Tomás Soares.

ÁUSTRIA: Posch; Feldinger, Ndukwe, Pokorny e Hofmann; Markovic, Wein handl e Werner; Deshiksku, Jozepovic e Moser.

Suplentes: Scharner, Katzmayr, Savic, Ganser, Halmich, Husic, Frauscher, Aleksic, Dobis e Nzogang.