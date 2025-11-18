Serenidade e disciplina tática foram os segredos da Seleção de Sub-17 para golear o México, esta terça-feira, e chegar aos quartos de final, igualando a melhor performance de sempre nesta categoria. A seleção comandada por Bino geriu o jogo com uma elevada posse de bola e deixou o México, desgastado da eliminatória com a Argentina, espalhar-se ao comprido.

Rafael Quintas abriu o marcador na conversão de um penálti, ainda antes do México ficar reduzido a dez, depois de um pedido de suporte vídeo da parte de Portugal. Logo a abrir a segunda parte, Anísio Cabral, como seu sexto golo neste Mundial, duplicou a vantagem portuguesa, antes do avolumar de golos na ponta final do jogo. Foi a terceira goleada de Portugal neste Mundial, depois dos seis golos marcados à Nova Caledónia (6-1) e a Marrocos (6-0).

Portugal assumiu, ao primeiro apito do árbitro, as rédeas do jogo, com uma elevada posse de bola, rodando muito bem o jogo a toda a largura do terreno, para depois procurar profundidade pelas alas, com Mauro Furtado a sair invariavelmente a jogar pelo corredor central, galgando, desde logo, vários metros, face ao bloco baixo do México.

Foi mesmo o central do Benfica que criou a primeira oportunidade, num remate de muito longe, com a bola, contra o vento, a ganhar um efeito estranho e a obrigar o guarda-redes mexicano a aplicar-se. Não foi golo, mas, logo a seguir, na sequência de mais um passe em profundidade de Mauro Furtado, Duarte Cunha recebe a bola na área e é ostensivamente derrubado por Jose Navarro. Na conversão do castigo máximo, Rafael Quintas atirou a contar, com um remate rasteiro e bem colocado.

Bola ao centro e Anísio Cabral ficou a pedir penálti na área, mas a equipa técnica optou por não usar, nesta altura, o pedido de suporte vídeo que veio a dar jeito pouco depois. Foi num lance confuso na área portuguesa em que Bernardo Lima ficou prostrado no relvado a sangrar da boca. Agora sim, Bino pediu o suporte vídeo, o árbitro foi rever as imagens e decidiu mesmo expulsar Jose Navarro que tinha atingido o jogador do FC Porto com o cotovelo.

Portugal chegava, assim, ao intervalo a vencer e em vantagem numérica, diante de um México cada vez mais desgastado e, agora, reduzido a dez. Recordamos que os mexicanos chegaram a este jogo depois de afastarem a favorita Argentina, numa eliminatória que se arrastou até aos penáltis.

Se ainda havia dúvidas quanto à evidente superioridade de Portugal, Anísio Cabral fez o 2-0 logo a abrir a segunda parte, após uma recuperação de bola sobre a linha de meio-campo que permitiu a Zeega, com um grande passe, lançar o avançado do Benfica para o sexto golo neste Campeonato do Mundo.

Três golos de rajada e mais uma expulsão

Um segundo golo que deixou Portugal ainda mais tranquilo, com uma elevada posse de bola a obrigar os mexicanos novamente a correr. Bino Maçães foi gerindo também a equipa a partir do banco, já a pensar na próxima eliminatória, até que o México, com os minutos a a correm para o fim, sem nada a perder, procurou abrir mais o jogo. Foi nesta altura que Portugal marcou mais três golos de rajada, separados apenas por cinco minutos: Zeega (81m), Miguel Figueiredo (84m) e Yoan Pereira (86m).

Foi já com Portugal a vencer por uma mão cheia de golos que o México ficou reduzido a nove. Santiago Lopez saiu da área para tentar antecipar-se a João Aragão e acabou por derrubar o jogador do Sp. Braga.

Já estava feito. Portugal somou a terceira goleada neste Mundial, Anísio Cabral reforçou o estatuto de melhor marcador (agora com seis golos) da competição e Portugal está de volta aos quartos de final, ficando agora a aguardar pelo final do jogo entre a Suíça e a República da Irlanda.

FICHA DO JOGO

Estádio: Aspire Zone - campo 3

Árbitro: Fernando Vejar Díaz (Chile)

MÉXICO: Santiago Lopez; Adrian Villa, Michael Corona, Ian Olvera e Jose Navarro; Oscar Pineda, Inigo Borgio (Kenneth Martinez, 46m), Jorge Sanchez )Maximo Reyes, 50m) e Jhonnatan Grajales; Luis Gamboa (Abdon Turrubiates, 89m) e Aldo De Nigris (Lucca Vuoso, 59m).

Não jogaram: Matias Velazquez e Ignacio Lopez.

PORTUGAL: Romário Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado e José Neto; Rafael Quintas (Santiago Verdi, 75m) e Bernardo Lima (Mateus Mide,63m) ; Duarte Cunha, Zeega e Stevan Manuel; Anísio Cabral (Miguel Figueiredo, 63m).

Não jogaram: Alexandre Tverdohlebov, David Rodrigues, Gabriel Dbouk e Ricardo Neto.

Ao intervalo: 0-1

Marcadores: Rafael Quintas (15m, gp) e Anísio Cabral (48m), Zeega (81m), Miguel Figueiredo, 84m) e Yoan Pereira (86m).

Disciplina: cartão vermelho a Jose Navarro (35m); cartão amarelo a Jhonattan Grajales (46m), Lucca Vuoso (63m), Miguel Figueiredo (65m), Martim Chelmik (78m).

Resultado final: 0-5.