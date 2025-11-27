Foi com este golo que Portugal bateu a Áustria em Doha, e sagrou-se, pela primeira vez, campeão do mundo de sub-17.

Um golo marcado por Anísio Cabral aos 32 minutos, num lance que começa com um grande passe de Mauro Furtado a destacar Duarte Cunha sobre a direita, com o extremo do FC Porto a entrar depois na área e a servir Anísio Cabral que só teve de encostar.

Foi o sétimo golo de Anísio Cabral em oito jogos nesta fase final. O avançado do Benfica recebeu a Bota de Prata, ficando a apenas um golo do austríaco Johannes Moser, melhor marcador do torneio com oito golos.

Veja aqui o golo que valeu o Mundial.

