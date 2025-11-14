Portugal está nos oitavos de final do Mundial sub-17 e já sabe que vai defrontar o México, que eliminou a Argentina, no desempate por penáltis, nos 16 avos de final (empate 2-2, 4-5 após penáltis). O jogo está marcado para 18 de novembro.

Esta sexta-feira, Portugal venceu a Bélgica por 2-1, com dois golos de Anísio Cabral, avançado que é, para já, o melhor marcador do Mundial sub-17, ainda com parte dos jogos dos 16 avos de final por realizar.

Se se apurar para os quartos de final, Portugal poderá ter pela frente a Suíça, a República da Irlanda ou o Canadá. Chegando eventualmente às meias-finais, a equipa treinada por Bino Maçães pode apanhar Mali, França, EUA, Marrocos, Brasil ou Paraguai.

Adversários possíveis na final são, nesta altura, as 16 seleções do outro lado do quadro, cujos oito jogos só se disputam no sábado: Áustria, Tunísia, Coreia do Sul, Inglaterra, Venezuela, Coreia do Norte, Japão, África do Sul, Itália, Chéquia, Croácia, Uzbequistão, Senegal, Uganda, Alemanha e Burquina Faso.

Resultados, jogos e calendário até à final

16 avos de final:

Jogo 73: Argentina-México, 2-2 (4-5 após penáltis)

Jogo 74: Áustria-Tunísia (sábado, 15h45)

Jogo 75: Itália-Chéquia (sábado, 13h00)

Jogo 76: EUA-Marrocos (a decorrer)

Jogo 77: Brasil-Paraguai (a decorrer)

Jogo 78: Senegal-Uganda (sábado, 12h30)

Jogo 79: Venezuela-Coreia do Norte (sábado, 15h15)

Jogo 80: Suíça-Egito, 3-1

Jogo 81: Irlanda-Canadá (a decorrer)

Jogo 82: Japão-África do Sul (sábado, 13h30)

Jogo 83: Alemanha-Burquina Faso (sábado, 14h45)

Jogo 84: França-Colômbia, 2-0

Jogo 85: Zâmbia-Mali, 1-3

Jogo 86: Croácia-Uzbequistão (sábado, 15h45)

Jogo 87: Coreia do Sul-Inglaterra (sábado, 12h30)

Jogo 88: Portugal-Bélgica, 2-1

Oitavos de final:

Jogo 89: México-Portugal (18 novembro)

Jogo 90: vencedor 74-vencedor 87 (18 novembro)

Jogo 91: vencedor 75-vencedor 86 (18 novembro)

Jogo 92: vencedor 76-Mali (18 novembro)

Jogo 93: vencedor 77-França (18 novembro)

Jogo 94: vencedor 78-vencedor 83 (18 novembro)

Jogo 95: vencedor 79-vencedor 82 (18 novembro)

Jogo 96: Suíça-vencedor 81 (18 novembro)

Quartos de final:

Jogo 97: vencedor 89-vencedor 96 (21 novembro)

Jogo 98: vencedor 90-vencedor 95 (21 novembro)

Jogo 99: vencedor 91-vencedor 94 (21 novembro)

Jogo 100: vencedor 92-vencedor 93 (21 novembro)

Meias-finais:

Jogo 101: vencedor 97-vencedor 100 (24 novembro)

Jogo 102: vencedor 98-vencedor 99 (24 novembro)

Jogo de terceiro e quarto lugar:

Jogo 103: derrotado 101-derrotado 102 (27 novembro)

Final:

Jogo 104: vencedor 101-vencedor 102 (27 novembro)