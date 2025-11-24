Portugal venceu o Brasil nas grandes penalidades na meia-final do Mundial Sub-17 e apurou-se para uma final histórica. O treinador nacional Bino Maçães elogiou a equipa mas já pensa no derradeiro encontro.

Bino não viu penáltis

«Não vi, tentei não ver e não sou supersticioso, mas são feelings que vamos tendo. Foi um prémio para eles porque fizeram um jogo de adultos. Estivemos mais coesos e tivemos melhores chances para marcar, faltou-nos definir melhor. Parabéns aos meus jogadores. Depois de termos ganhos um Europeu, já não disputávamos uma final de um Mundial há muitos anos. Pés assentes no chão, há recuperação a fazer e um adversário muito difícil pela frente.»

Penálti falhado por Romário Cunha

«São esses feelings do treinador. Batemos grandes penalidades nos treinos e vou filtrando os mais seguros para os poder bater. Achei que o Romário que seria um dos cinco iniciais. Independentemente de ele ter falhado, o trabalho está feito. Os penáltis podem cair para um lado ou para outro, felizmente foi para nós.»

Equipa pode vencer Europeu e Mundial

«Há uma coisa muito importante, é que eles gostam de ouvir. Sinto que eles conseguem absorver sempre o que dizemos. Temos bons princípios e vamos conseguindo desconstruir os adversários. Mas o segredo nestas competições a eliminar é ser coeso defensivamente.»

Festejos

«Festejar é hoje, amanhã já estamos a pensar na recuperação, só temos um treino para preparar a final.»