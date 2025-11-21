A seleção do Brasil vai defrontar Portugal nas meias-finais do Campeonato do Mundo sub-17, após vencer Marrocos com um golo de Dell já depois de esgotado o quarto minuto do tempo de compensação dado pelo árbitro.

Os canarinhos, que nos 16 avos (Paraguai) e nos oitavos de final (França) tinham vencido nos penáltis, adiantaram-se no marcador aos 16 minutos por intermédio de Dell, que finalizou com precisão após um cruzamento rasteiro da direita.

Baha empatou para a seleção do norte de África, adversária de Portugal na fase de grupos, em cima do intervalo na conversão de um penálti. O resultado manteve-se até já bem perto do apito final do tempo regulamentar e já para lá do quarto minuto do tempo de compensação decretado pelo árbitro, quando se começava a desenhar mais um desempate por penáltis para o Brasil, a seleção canarinha chegou à vitória com mais um golo de Dell, jovem avançado do Bahia, que recebeu de um companheiro nas costas dos defesas marroquinos e dominou com o peito antes de atirar para o 2-1 final. A seleção africana ainda pediu que o árbitro revisse as imagens devido a dúvidas sobre um eventual controlo da bola com o braço, mas o juiz validou o golo e apitou de seguida para o final do jogo.

A meia-final com Portugal joga-se na próxima segunda-feira às 14h00. A outra meia-final vai opor Áustria e Itália.