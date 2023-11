Quatro internacionais sub-17 da Polónia foram afastados da seleção que se prepara para disputar o Mundial da categoria, na Indonésia, depois de terem sido encontrados alcoolizados no decorrer do estágio.

A federação polaca anunciou o afastamento dos quatro jovens, mas fala apenas em «conduta antidesportiva» e na «violação do regulamento disciplinar», mas a imprensa polaca adianta que os jovens apresentaram-se embriagados no decorrer do estágio. Uma versão sustentada pela publicação de mensagens dos referidos jogadores nas redes sociais.

«Por conduta antidesportiva e violação do regulamento, a comissão técnica da seleção sub-17 decidiu afastar quatro jogadores do grupo», refere o comunicado divulgado pela federação polaca, que acrescenta depois os nomes dos quatro infratores: Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabędzki e Filip Wolski.

Dois dos jogadores, Tomczyk e Wolski, jogam no Lech Poznań que já veio a público manifestar a sua indignação face ao comportamento dos jovens jogadores formados no clube.

«No Lech Poznań não há absolutamente nenhum consentimento para comportamentos indignos de um representante do país e de um jogador do Kolejorz. Estes não são os valores do nosso clube. Na nossa Academia, que é considerada exemplar nesta parte da Europa, tentamos não apenas formar grandes jogadores que mais tarde se estreiam na seleção principal da Polónia, mas também boas pessoas. Por isso, condenamos veementemente o comportamento antidesportivo que foi cometido por dois dos nossos jogadores. Aguardamos o regresso destes jogadores à Polónia, mas ainda hoje anunciaremos que tiraremos as devidas consequências contra eles», escreveu o clube também em comunicado.