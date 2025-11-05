Portugal no Mundial sub-17: «Marrocos criará muitos problemas»
Selecionador, Bino Maçães, antevê um jogo difícil diante do atual campeão africano, na segunda jornada
Selecionador, Bino Maçães, antevê um jogo difícil diante do atual campeão africano, na segunda jornada
Bino Maçães, selecionador dos sub-17, antevê um «jogo difícil» diante de Marrocos, atual campeão africano, a contar para a segunda jornada do Grupo B do Mundial. Numa partida que poderá ditar o afastamento dos marroquinos da competição, o técnico português garante que haverá alterações no onze apresentado contra a Nova Caledónia, com o objetivo de desenvolver «espírito de ambição» entre os jogadores. O encontro está agendado para a próxima quinta-feira, às 12h30, em Doha, no Qatar.
Jogo decisivo para Marrocos
«Sabemos que será um jogo difícil, mas decisivo para Marrocos que, perdendo contra nós, pode hipotecar aqui o acesso à fase seguinte e temos de jogar também com isso.»
Diferenças para com o jogo frente à Nova Caledónia
«Um jogo completamente diferente do encontro da primeira jornada, frente a uma equipa muito forte naquilo que são as suas ambições de poder passar o grupo, com princípios muito interessantes e será uma equipa que nos criará muitos problemas.»
_
Martim Chelmik: «Estamos focados apenas na passagem»
O defesa do FC Porto, Martim Chelmik, também lançou o duelo da segunda jornada. O central de 17 anos poderá ser opção ante Marrocos, depois de não ter jogado na primeira jornada:
Foco em garantir os três pontos
«É um jogo muito complicado. Temos de nos focar nos nossos, agora calha-nos jogar contra eles [Marrocos], sabemos o que temos de fazer. Queremos mais três pontos e estamos focados apenas na passagem.»