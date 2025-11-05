Bino Maçães, selecionador dos sub-17, antevê um «jogo difícil» diante de Marrocos, atual campeão africano, a contar para a segunda jornada do Grupo B do Mundial. Numa partida que poderá ditar o afastamento dos marroquinos da competição, o técnico português garante que haverá alterações no onze apresentado contra a Nova Caledónia, com o objetivo de desenvolver «espírito de ambição» entre os jogadores. O encontro está agendado para a próxima quinta-feira, às 12h30, em Doha, no Qatar.

Jogo decisivo para Marrocos

«Sabemos que será um jogo difícil, mas decisivo para Marrocos que, perdendo contra nós, pode hipotecar aqui o acesso à fase seguinte e temos de jogar também com isso.»

Diferenças para com o jogo frente à Nova Caledónia

«Um jogo completamente diferente do encontro da primeira jornada, frente a uma equipa muito forte naquilo que são as suas ambições de poder passar o grupo, com princípios muito interessantes e será uma equipa que nos criará muitos problemas.»

Martim Chelmik: «Estamos focados apenas na passagem»

O defesa do FC Porto, Martim Chelmik, também lançou o duelo da segunda jornada. O central de 17 anos poderá ser opção ante Marrocos, depois de não ter jogado na primeira jornada:

Foco em garantir os três pontos

«É um jogo muito complicado. Temos de nos focar nos nossos, agora calha-nos jogar contra eles [Marrocos], sabemos o que temos de fazer. Queremos mais três pontos e estamos focados apenas na passagem.»