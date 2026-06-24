Catarina Campos e Andreia Sousa foram nomeadas para o Mundial de sub-20 feminino.

A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo que Catarina Campos vai desempenhar funções de videoárbitra no encontro e Andreia Sousa integra a equipa de arbitragem liderada pela espanhola Marta Huerta.

«A nomeação, por parte da UEFA, de Catarina Campos e de Andreia Sousa para o primeiro Campeonato do Mundo feminino de sub-20 representa mais um passo no crescimento da arbitragem portuguesa, com Portugal a cimentar o seu lugar na elite da arbitragem europeia», refere Pedro Proença, presidente da FPF.

Recorde-se que Portugal vai participar pela primeira vez na fase final de um Mundial feminino de sub-20 e integra o Grupo E, juntamente com Coreia do Norte, Colômbia e Costa Rica.