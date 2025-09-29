A seleção da Argentina entrou com o pé direito no Campeonato do Mundo de sub-20 e venceu Cuba por 3-1.

Tomás Pérez foi suplente utilizado na formação alviceleste e Prestianni não saiu do banco de suplentes. O encontro começou de feição para a Argentina, que logo aos três minutos já vencia por 1-0, graças ao golo de Alejo Sarco.

Só que tudo podia ter mudado pouco depois, quando Santiago Fernández viu o cartão vermelho direto e deixou a equipa a jogar com dez elementos. Ainda assim, a superioridade dos comandados de Diego Placente não caiu e o segundo golo chegou em cima do intervalo, na forma de um «bis». Sarco atirou para o 2-0 e viu a resposta de Cuba aparecer no período de compensação, algo contra a corrente do jogo.

A abrir o segundo tempo, o médio do FC Porto foi lançado pelo técnico e esteve envolvido no lance que acabou com as dúvidas no que toca ao resultado. Subiabre rematou de ângulo impossível para o terceiro e a Argentina é assim líder do Grupo D, com os mesmos três pontos de Itália.