Prestianni foi uma das figuras da vitória da Argentina sobre a Colômbia (1-0) nas meias-finais do Mundial sub-20 e fez questão de agradecer ao Benfica por ter autorizado a sua participação na competição.

O extremo de 18 anos, contratado aos argentinos do Vélez Sarsfield em janeiro, assistiu Silvetti para o golo decisivo e foi eleito uma das grandes figuras do encontro. No final, deixou palavras de reconhecimento para os encarnados.

«A primeira coisa que fiz foi falar com o Benfica para me deixarem vir. Agradeço-lhes publicamente por isso. Vamos tentar ganhar o Mundial e depois voltar ao Benfica para ganhar tudo. Não pude competir nos Sul-Americanos nem no Mundial sub-17. Agora estou a jogar e estou feliz», afirmou em declarações após o jogo à TyC Sports.

Prestianni tem sido um dos nomes mais sonantes desta campanha argentina, sobretudo numa seleção privada de outras estrelas — como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Aaron Anselmino e Valentín Carboni — que não foram libertadas pelos respetivos clubes.