30 de junho de 1991, é a data que fica na memória para os amantes do futebol português. Depois de um empate a zeros no tempo regulamentar, a equipa de jovens talentos de Portugal venceu o Brasil nas grandes penalidades, por 4-2, na final do Mundial de sub-20, diante de mais de 127 mil espetadores no Estádio da Luz, a segunda maior assistência de sempre em provas organizadas pela FIFA.

Portugal repetia nessa data o triunfo de março de 1989, depois dos penáltis acertados de Jorge Costa, Luís Figo, Paulo Torres e Rui Costa, enquanto o Brasil, bicampeão mundial em 1983 e 1985, seleção de Roberto Carlos e de Paulo Nunes, perdia depois de Giovane Élber e Marquinhos desperdiçarem as conversões.

Ao recordar os mundiais de 1989 e de 1991, Carlos Queiroz admite que Portugal passou pela «escadaria do inferno» ao defrontar o Brasil nas duas edições da prova. «Não haja dúvida de que o jogo dos jogos em 1991 é como em 1989. Ganhar dois títulos mundiais deixando o Brasil para trás é memorável, porque não é ganhar contra qualquer um, mas passar a escadaria do inferno toda. Sabe melhor atravessá-la antes de nos divertirmos no céu com os resultados obtidos», assumiu o treinador.

A preparação da seleção para a prova foi determinante, tendo Carlos Queiroz definido o plano certo para cada possibilidade. «A preparação foi sistemática, mas baseada num princípio: um penálti em cada treino por jogador, à semelhança daquilo que são as condições emocionais do jogo. Muitas vezes, trabalha-se penáltis para treinar a batida, corrida e colocação. Depois, combina-se a tensão emocional com a exigência técnica, pois o jogo só dá uma oportunidade», vincou.

Quantos aos penáltis, que já tinham tramado Portugal no Euro 1988 de sub-17 e no Euro 1990 de sub-19, o então selecionador admite que a lista de batedores estava definida e a preparação foi constante. «Claro que defini os penáltis como objetivo fundamental na preparação da final de 1991. Tínhamos uma lista em que acreditávamos e eles estiveram perfeitos», afirmou Carlos Queiroz.

Nem todos os jogos são iguais e este Mundial não fugiu à regra. Carlos Queiroz reconhece que o que era difícil chegou a ficar fácil para Portugal. «Foram todos jogos diferentes, até pelas suas características. O primeiro é sempre um jogo de entrada, indefinido e um pouco ansioso. Acho que o duelo que esperávamos que fosse mais difícil tornou-se relativamente mais fácil pela conduta dos argentinos. A partir daí, apanhámos uma equipa da Austrália muito boa, estruturada e difícil», enquadrou.

Carlos Queiroz recorda o jogo frente ao México nos quartos-de-final, um dos jogos mais difíceis de vencer, que só foi decidido no prolongamento. «Foi uma dor de cabeça. Como costumo dizer às vezes a brincar, foi daqueles jogos que deviam ser jogados com duas bolas, porque precisávamos dela para jogar melhor e ganhar, mas os mexicanos não deixavam e causaram algum nervosismo nos nossos jogadores», admitiu o então selecionador sobre o jogo que Portugal venceu com golo de cabeça de Toni no tempo extra, depois de empatar 1-1 no tempo regulamentar.

O segredo da seleção que venceu este Mundial no velhinho Estádio da Luz foi a confiança, independentemente do adversário que aparecia pela frente. «Quando começava o jogo, acho que às vezes nem sabiam quem iam defrontar e já só tinham uma coisa na cabeça, que era acabar, ganhar e andar para a frente. Isso também foi o resultado de uma etapa de confiança e autoestima que cresceu dentro da própria seleção», justificou Carlos Queiroz.

A organização do Mundial de sub-20 em solo nacional deu maior importância à revalidação do título, aumentando a responsabilidade da equipa das «quinas». «Trouxemos as cores da bandeira e do país para as janelas. Foi a primeira vez que se criou essa dinâmica do 12.º jogador fora do campo com a camisola da seleção. No fim de contas, levámos 127 mil pessoas com as portas da Luz a fechar e mais uns quantos lá fora do estádio. Um momento marcante para uma jornada de continuidade», apreciou.

Para trás ficaram duas gerações «consistentes e de enorme disciplina coletiva». Mesmo tendo disputado 12 das 22 fases finais, nas quais se destacam um terceiro lugar em 1995 e uma final perdida com o Brasil em 2011, Portugal nunca mais venceu o Mundial de sub-20.