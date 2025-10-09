Mundial sub-20
Mundial sub-20: central do Alverca titular na vitória francesa aos 120+3 minutos
Steven Baseya saiu aos 61 minutos no triunfo frente ao Japão, dos oitavos de final
A seleção francesa sub-20 venceu, na madrugada desta quinta-feira, o Japão pela margem mínima, carimbando o passaporte para os quartos de final do Mundial.
Com Steven Baseya a titular, central do Alverca, que acabou por sair aos 61 minutos, os gauleses marcaram o golo da vitória aos 120+3 minutos (!), através de Lucas Michal, que evitou levar a partida para a lotaria dos penáltis.
Na próxima fase, a França joga com a Noruega, que eliminou os Países Baixos, ao vencer por 1-0, também com um golo no prolongamento: marcado aos 116 minutos.
