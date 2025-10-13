A França garantiu, na noite de domingo, a última vaga nas meias-finais do Mundial sub-20, ao vencer a Noruega, por 2-1, em jogo dos quartos de final da competição.

Dois golos de Saimon Bouabré, na primeira parte, aos 19 e 37 minutos, permitiram a França ganhar vantagem de 2-0 e construir a vitória.

Na segunda parte, Rasmus Holten ainda reduziu a desvantagem dos noruegueses, com um golo aos 83 minutos.

Os franceses vão defrontar Marrocos nas meias-finais. A seleção marroquina eliminou, horas antes, os EUA, ao vencer por 3-1, com Yassir Zabiri (Famalicão) a abrir o triunfo da sua seleção.

No outro jogo das meias-finais há duelo entre Argentina e Colômbia.

RELACIONADOS
Mundial sub-20: famalicense Zabiri bisa e coloca Marrocos nas «meias»
Argentina com Tomás Pérez e Prestianni nas meias-finais do Mundial sub-20
Mundial sub-20: Colômbia ultrapassa Espanha e é a primeira semifinalista