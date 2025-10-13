Mundial sub-20
Mundial sub-20: França bate Noruega e fecha meias-finais
Triunfo por 2-1. Segue-se o duelo com Marrocos
A França garantiu, na noite de domingo, a última vaga nas meias-finais do Mundial sub-20, ao vencer a Noruega, por 2-1, em jogo dos quartos de final da competição.
Dois golos de Saimon Bouabré, na primeira parte, aos 19 e 37 minutos, permitiram a França ganhar vantagem de 2-0 e construir a vitória.
Na segunda parte, Rasmus Holten ainda reduziu a desvantagem dos noruegueses, com um golo aos 83 minutos.
Os franceses vão defrontar Marrocos nas meias-finais. A seleção marroquina eliminou, horas antes, os EUA, ao vencer por 3-1, com Yassir Zabiri (Famalicão) a abrir o triunfo da sua seleção.
No outro jogo das meias-finais há duelo entre Argentina e Colômbia.
