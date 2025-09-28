O Campeonato do Mundo Sub-20, que começou este sábado à noite no Chile, já registou um momento inédito na história do futebol.

Foi no encontro entre a Coreia do Sul e a Ucrânia, que Lee Chang-won, selecionador sul-coreano, estreou o chamado cartão verde, solicitando a revisão de um lance através do VAR. O pedido surgiu após a queda de um jogador coreano na área adversária.

Apesar do caráter histórico do momento, o desfecho não trouxe benefícios para a equipa asiática. O árbitro costa-riquenho Keylor Herrera optou por não assinalar qualquer infração, após analisar o lance no ecrã.

No fim a Ucrânia venceu a Coreia do Sul por 2-1, com reviravolta no resultado.