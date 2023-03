A FIFA retirou à Indonésia a organização do Mundial sub-20, que se realiza de 20 de maio a 11 de junho deste ano.

Em comunicado, o organismo máximo do futebol mundial justifica que a decisão prende-se com as «circunstâncias atuais».

Recorde-se que em outubro do ano passado morreram 135 pessoas (mais de 40 eram crianças) no Estádio Kanjuruhan, em Malang, durante uma invasão de campo após a derrota do Arema em casa diante do Persebaya.

Apesar de garantir que vai continuar a cooperar com o Governo indonésio e a Associação de Futebol da Indonésia (PSSI) no sentido de reestruturar o futebol neste país, a FIFA não exclui a possibilidade de aplicação de sanções contra a PSSI. No referido comunicado não há qualquer informação relativamente à exclusão da Indonésia da prova na qual a seleção participaria como país organizador.

O novo organizador do Mundial sub-20 será anunciado tão breve quanto possível e a data do evento mantém-se inalterada, refere ainda a FIFA.