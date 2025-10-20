A seleção de Marrocos sagrou-se campeã mundial sub-20 pela primeira vez na história, ao bater na final a Argentina por 2-0.

Yassir Zabiri, avançado do Famalicão, alinhou de início pela seleção africana e foi absolutamente decisivo, ao bisar na partida com golos aos 12 e aos 29 minutos.

Em Santiago do Chile, o 1-0 foi apontado na cobrança exímia de um livre direto que Zabiri converteu após ter sido derrubado pelo guardião albiceleste fora da área quando escapava nas costas dos defesas.

Já perto da meia-hora, o atacante famalicense deu o melhor seguimento a um centro da direita e, sem deixar cair, atirou de pé esquerdo para o 2-0.

Com Tomás Pérez (FC Porto) - saiu ao intervalo - e Gianluca Prestianni (Benfica) - cumpriu todo o jogo - de início, a Argentina apresentou registos estatísticos esmagadores na posse de bola e nos remates, mas faltou-lhe a eficácia e a clarividência dos «Leões do Atlas», que apostaram na coesão defensiva e nas transições rápidas para, no fim, se sagrarem na segunda seleção do continente africano a sagrar-se campeã mundial da categoria, apenas depois do Gana em 2009.