Um jogador da seleção iraquiana de sub-20, que vai disputar o Mundial de futebol da categoria, foi acusado de abuso sexual contra uma funcionária do hotel onde a equipa está hospedada, em La Plata, na Argentina.

Segundo informa a imprensa argentina, a mulher, cuja identidade não foi divulgada, revelou que o futebolista tocou nas suas partes íntimas sem consentimento. A reação, aos gritos, motivou a intervenção dos funcionários do hotel, de agentes do Ministério da Segurança de Buenos Aires, do consulado e até da FIFA.

Segundo avançou o El Editor Platense, o jogador em questão não foi detido: da reunião entre a FIFA e as partes envolvidas resultou que nenhuma das duas identidades fosse revelada.

Foi pedido, por sua vez, que a situação fosse considerada «erro de jogador de futebol», para que não houvesse uma queixa formal e o conflito não escalasse.

O Iraque, refira-se, está inserido no grupo E do Mundial de sub-20, que arranca este sábado: vai defrontar o Uruguai, a Tunísia e a Inglaterra.