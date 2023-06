Surpresa no Mundial sub-20. A seleção de Israel, que participa pela primeira vez na prova, eliminou este sábado o Brasil após prolongamento (3-2) e está nas meias-finais da competição que se realiza na Argentina.



Os canarinhos, cinco vezes campeões mundiais da categoria, até começaram bem a partida e inauguram o marcador por Marcos Leonardo, aos 56 minutos. A vantagem brasileiro durou apenas quatro minutos, uma vez que Anan Khalaili igualou a contenda à passagem da hora de jogo.



O empate manteve-se no final do tempo regulamentar e foi necessário jogar um prolongamento. O Brasil voltou a passar para a frente logo no primeiro minuto graças a um golo de Matheus Nascimento, mas os israelitas deram a volta ao marcador com tentos de Hamza Shibli (93m) e de Dor Turgeman (105+3).



Israel poderia ter chegado à goleada não fossem as duas grandes penalidades desperdiçadas: uma por Madmoun e outra por Ibrahim.

Israel vai defrontar nas meias-finais do seu primeiro Mundial no escalão frente ao vencedor do embate entre Estados Unidos e Uruguai, nos quartos de final, em La Plata, na quinta-feira.



Por sua vez, a Itália também garantiu a passagem às meias-finais da competição depois de afastar a Colômbia (3-1). Casadei, Baldanzi e Esposito marcaram os golos da seleção transalpina, que aos 46 minutos tinham o jogo praticamente no bolso. O melhor que os cafeteros conseguiram foi reduzir por intermédio de Johan Torres, aos 49 minutos.



Itália vai defrontar nas meias-finais o vencedor do embate entre a Nigéria e a Coreia do Sul, agendado para as 18h30 deste domingo, em Santiago del Estero.