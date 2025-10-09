Mundial Sub-20
VÍDEO: Kendrick Lamar vê Prestianni a brilhar no Mundial sub-20
Rapper norte-americano esteve a assistir ao Argentina-Nigéria
A Argentina goleou a Nigéria nos oitavos de final do Mundial sub-20, por 4-0, num jogo em que Prestianni assistiu sob o olhar de uma das maiores estrelas musicais do mundo.
Kendrick Lamar, rapper norte-americano que deu um concerto em Portugal em julho, marcou presença nas bancadas do Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, no Chile.
No relvado, o artista viu o jogador do Benfica a assistir, enquanto Sarco, Carrizo e Silvetti marcaram. Tomás Pérez, do FC Porto, ficou no bancado.
