A Argentina goleou a Nigéria nos oitavos de final do Mundial sub-20, por 4-0, num jogo em que Prestianni assistiu sob o olhar de uma das maiores estrelas musicais do mundo.

Kendrick Lamar, rapper norte-americano que deu um concerto em Portugal em julho, marcou presença nas bancadas do Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, no Chile.

No relvado, o artista viu o jogador do Benfica a assistir, enquanto Sarco, Carrizo e Silvetti marcaram. Tomás Pérez, do FC Porto, ficou no bancado.